Гран-при Японии «Формулы-1» остановлен на третьем круге после аварии Сайнса

Гонка Гран-при Японии «Формулы-1» остановлена красным флагом уже на третьем круге.

После старта на трассе «Сузука» под дождём в гонке произошло сразу несколько аварий. Себастьян Феттель из «Астон Мартина» и Фернандо Алонсо из «Альпина» столкнулись в первом повороте, но поехали дальше. А вот пилот «Феррари» Карлос Сайнс разбил болид, потеряв над ним контроль.

После аварии Сайнса гоночная дирекция выпустила машину безопасности, а затем остановила гонку.

Причиной остановки могли стать большое количестве воды на трассе и необходимость восстановить отбойники после аварии.

Ранее Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии.