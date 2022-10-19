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Мостовой: Кокорина можно вызвать в сборную России ради хайпа

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в состав национальной команды.
Мостовой: Кокорина можно вызвать в сборную России ради хайпа
  • Legion-Media
  • © IPA/Sipa USA

«Не вижу смысла на данный момент вызывать его. Сейчас нет никаких игр, да и не очень понятно — будут ли. Вызвать ради вызова — можно. Ради какого-то хайпа. Если постоянно будет играть и забивать, то в расширенный список можно включить», — цитирует Мостового «Чемпионат».

31-летний россиянин перешёл во флорентийский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимассола.

Ранее в Италии заявили, что переход Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов.

 

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