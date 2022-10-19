В Италии заявили, что переход Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов

Итальянский журналист Андреа Джаннатазио заявил, что переход российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов.

«С футбольной точки зрения у Александра ничего в Италии не получилось. К сожалению, Кокорин войдёт в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов. С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Его улыбка изначально вызывала симпатию, ну а жёлтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами. Он иной раз выходил в них из тренировочного центра и неспешно уходил куда-то вдаль», — приводит слова Джаннатазио «Спорт-Экспресс».

31-летний россиянин перешёл во флорентийский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимассола.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что Кокорин может быть вызван в национальную команду.