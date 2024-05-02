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В Екатеринбурге приёмные родители избивали детей за то, что без спроса берут еду

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В Екатеринбурге дети сбежали от приёмных родителей из-за побоев и наказаний за то, что без спроса берут еду.
В Екатеринбурге приёмные родители избивали детей за то, что без спроса берут еду
  • РИА Новости

«Всего в этой семье воспитываются пять приёмных детей и свой родной ребёнок. Сбежали мальчик и девочка 2010 и 2012 годов рождения. Убегали через балкон, когда остались одни в комнате (квартира на первом этаже). Девочка запуганная, постоянно плакала. На своего родного ребёнка родители руку не поднимали», — рассказала RT знакомая семьи.

Девушка отвезла детей снимать побои, детей поместили в реабилитационный центр.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил RT, что он вместе с другими ведомствами начал проверку. 

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае суд рассмотрит уголовное дело по факту избиения жительницей региона малолетнего ребёнка, которого ей оставили на попечение.

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