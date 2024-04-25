В Ставропольском крае перед судом предстанет няня, избивавшая малолетнего ребёнка
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Как отметили в ведомстве, жительница села Камбулат Туркменского района попросила подсудимую присмотреть за её тремя детьми.
В ходе следствия выяснилось, что няня регулярно избивала одного из детей — семилетнюю девочку. Также она закрывала её на ключ в шкафу, ставила на несколько часов на колени.
Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние.
В настоящее время она находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Тверской области возбудили дело по факту убийства ребёнка ножницами.