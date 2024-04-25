В Ставропольском крае перед судом предстанет няня, избивавшая малолетнего ребёнка

В Ставропольском крае суд рассмотрит уголовное дело по факту избиения жительницей региона малолетнего ребёнка, которого ей оставили на попечение.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Как отметили в ведомстве, жительница села Камбулат Туркменского района попросила подсудимую присмотреть за её тремя детьми.

В ходе следствия выяснилось, что няня регулярно избивала одного из детей — семилетнюю девочку. Также она закрывала её на ключ в шкафу, ставила на несколько часов на колени.

Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние.

В настоящее время она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области возбудили дело по факту убийства ребёнка ножницами.