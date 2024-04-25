RT в Telegram
Подпишись

В Ставропольском крае перед судом предстанет няня, избивавшая малолетнего ребёнка

Короткая ссылка
В Ставропольском крае суд рассмотрит уголовное дело по факту избиения жительницей региона малолетнего ребёнка, которого ей оставили на попечение.
В Ставропольском крае перед судом предстанет няня, избивавшая малолетнего ребёнка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Как отметили в ведомстве, жительница села Камбулат Туркменского района попросила подсудимую присмотреть за её тремя детьми.

В ходе следствия выяснилось, что няня регулярно избивала одного из детей — семилетнюю девочку. Также она закрывала её на ключ в шкафу, ставила на несколько часов на колени.

Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние.

В настоящее время она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области возбудили дело по факту убийства ребёнка ножницами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить