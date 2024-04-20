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Жители Кубани сдали 60 тысяч литров донорской крови в 2023 году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году 50 тыс. жителей региона сдали 60 тыс. л донорской крови.
Жители Кубани сдали 60 тысяч литров донорской крови в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Над этим работают наши медорганизации — Станция переливания крови в Краснодаре и её шесть филиалов в районах, а также 60 спецкабинетов в муниципалитетах», — сказал Кондратьев.

По его словам, благодаря донорам больницы обеспечены компонентами для операций.

Ранее сообщалось, что число доноров крови в Москве выросло в три раза за десять лет.

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