Жители Кубани сдали 60 тысяч литров донорской крови в 2023 году
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Над этим работают наши медорганизации — Станция переливания крови в Краснодаре и её шесть филиалов в районах, а также 60 спецкабинетов в муниципалитетах», — сказал Кондратьев.
По его словам, благодаря донорам больницы обеспечены компонентами для операций.
Ранее сообщалось, что число доноров крови в Москве выросло в три раза за десять лет.