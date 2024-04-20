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Число доноров крови в Москве выросло втрое за 10 лет

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Число доноров крови в Москве выросло в три раза за 10 лет, заявили в Департаменте здравоохранения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как заявила главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова, к донорскому движению присоединяется все больше неравнодушных жителей. В 2023 году донорами в Москве стали около 100 тыс. человек, из них каждый третий сдал кровь впервые.

В 2023 году в столице собрали около 240 тыс. литров цельной донорской крови. Звание почётного донора Москвы получили 556 жителей.

Ранее в ФМБА назвали регионы России с наибольшим количеством почётных доноров.

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