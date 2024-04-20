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В ФМБА назвали регионы России с наибольшим количеством почётных доноров

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Анастасия Румянцева
По состоянию на начало 2024 года количество лиц, награждённых нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), составляет 607 100. Об этом RT рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).
В ФМБА назвали регионы России с наибольшим количеством почётных доноров
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что наибольшее количество лиц, награждённых нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), зарегистрировано в Свердловской, Московской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском крае, городах Москве и Санкт-Петербурге.

«Наименьшее количество — в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Республике Ингушетия», — рассказали в ведомстве.

В 2023 году нагрудным знаком «Почётный донор России» были награждены 21 603 человека.

Кроме того, в ФМБА напомнили, что подобным знаком награждаются граждане, сдавшие безвозмездно цельную кровь 40 и более раз, плазму крови 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 раз и плазму крови в общем количестве 60 раз.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора.

Ранее в ФМБА России рассказали, как стать донором костного мозга.

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