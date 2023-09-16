В ФМБА России рассказали, как стать донором костного мозга

В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) рассказали RT, что в настоящее время в Федеральном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток содержится информация почти о 205 тыс. доноров.

Как отметили в ведомстве, по экспертным оценкам и математическим моделям, при включении в этот регистр не менее 500 тыс. доноров вероятность найти полностью совместимого донора для российского пациента составит 45%, частично совместимого — 88%.

«Это минимально-оптимальный размер регистра для Российской Федерации, который позволит минимизировать зависимость страны от донорского материала, приобретаемого за рубежом», — подчеркнули в пресс-службе.

В ФМБА пояснили, что вступить в федеральный регистр может совершеннолетний гражданин России, у которого отсутствуют противопоказания.

«Для вступления достаточно подать заявку через портал госуслуг или самостоятельно прийти на станцию переливания крови, осуществляющую рекрутинг доноров, пройти анкетирование, получить консультацию врача и сдать 3—5 мл крови. Образец крови будет отправлен в лабораторию для проведения HLA-типирования. Когда будут готовы результаты, данные генотипа донора заносят в регистр», — объяснили в ФМБА.

Отмечается, что донорство анонимно, поэтому каждому присваивают уникальный идентификационный номер. После этого соответствующие данные в обезличенном виде используются при подборе донора для человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга. Если генотип донора подойдёт больному, с ним свяжется сотрудник регистра.

Помимо этого, специалисты напомнили, что абсолютными противопоказаниями к донорству являются, в частности, инфекционное заболевание в стадии обострения, наличие в крови маркеров ВИЧ, злокачественные новообразования, психическое расстройство и расстройство поведения в состоянии обострения.

В ФМБА добавили, что Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток начал функционировать в 2022 году.

«Объединив информацию о HLA-генотипах всех добровольных доноров страны, ранее содержавшуюся в так называемых локальных регистрах, на момент создания в сентябре 2022 года регистр насчитывал 112 тыс. доноров. Сейчас в нём почти 205 тыс. доноров, доступных для поиска. Чем больше доноров в регистре, тем больше шансов на спасение жизней взрослых и детей с серьёзными заболеваниями крови», — заключили в ведомстве.

Ежегодно в третью субботу сентября отмечается Международный день донора костного мозга. В 2023 году этот день приходится на 16 сентября.

Ранее стало известно, что врачи отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России впервые в стране осуществили пересадку костного мозга пациенту с альфа-маннозидозом.