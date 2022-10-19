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Источник: летом сорвался трансфер Смолова в «Галатасарай» из-за травмы игрока

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов был близок к переходу в турецкий «Галатасарай».
Источник: летом сорвался трансфер Смолова в «Галатасарай» из-за травмы игрока
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

По информации журналиста Гранта Гетадаряна, клуб в летнее трансферное окно предлагал игроку контракт по схеме «2 + 1». Отмечается, что сделка была сорвана из-за травмы Смолова в конце августа.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Динамо» 14 матчей, забил семь голов и отдал пять передач.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».

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