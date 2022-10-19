Источник: летом сорвался трансфер Смолова в «Галатасарай» из-за травмы игрока

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов был близок к переходу в турецкий «Галатасарай».

По информации журналиста Гранта Гетадаряна, клуб в летнее трансферное окно предлагал игроку контракт по схеме «2 + 1». Отмечается, что сделка была сорвана из-за травмы Смолова в конце августа.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Динамо» 14 матчей, забил семь голов и отдал пять передач.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».