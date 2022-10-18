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Российский футболист «Пюника» заявил, что Литва отказала ему в визе за четыре дня до матча

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Защитник «Пюника» Михаил Коваленко отреагировал на то, что ему не выдали литовскую визу, чтобы он мог сыграть в матче Лиги конференций с «Жальгирисом».
Российский футболист «Пюника» заявил, что Литва отказала ему в визе за четыре дня до матча
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«За четыре дня до игры нас пригласили в посольство и вежливо отказали. В клубе расстроились, потому что я должен был играть, ещё один защитник пропускал матч. Никаких предложений подписать какие‑то бумаги не было», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Встреча между командами прошла 13 октября в Вильнюсе на стадионе Литовской футбольной федерации и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

После четвёртого тура «Пюник» занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков. «Жальгирис» — четвёртый (четыре очка).

Ранее Коваленко рассказал о своём недопуске в Литву на матч Лиги конференций.

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