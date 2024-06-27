Василенко: украинские власти маскируют вспышку холеры в Херсоне под тиф

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что украинские власти отрицают вспышку холеры во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф», — сказал он.

По его словам, причиной вспышки является то, что вибрион холерный попал в питьевую воду из Днепра.

«Они отрицают вспышку холеры и вообще ничего не говорят о ней населению», — добавил Василенко.

Пресс-секретарь губернатор также пояснил, что скважины на правом берегу Херсонской области не обслуживаются из-за отсутствия электричества.

Ранее Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения данных о вспышке холеры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.