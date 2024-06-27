Василенко: украинские власти маскируют вспышку холеры в Херсоне под тиф
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Об этом он рассказал ТАСС.
«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф», — сказал он.
По его словам, причиной вспышки является то, что вибрион холерный попал в питьевую воду из Днепра.
«Они отрицают вспышку холеры и вообще ничего не говорят о ней населению», — добавил Василенко.
Пресс-секретарь губернатор также пояснил, что скважины на правом берегу Херсонской области не обслуживаются из-за отсутствия электричества.
Ранее Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения данных о вспышке холеры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.