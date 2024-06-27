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Василенко: украинские власти маскируют вспышку холеры в Херсоне под тиф

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Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что украинские власти отрицают вспышку холеры во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.
Василенко: украинские власти маскируют вспышку холеры в Херсоне под тиф
  • AP

Об этом он рассказал ТАСС.

«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф», — сказал он.

По его словам, причиной вспышки является то, что вибрион холерный попал в питьевую воду из Днепра.

«Они отрицают вспышку холеры и вообще ничего не говорят о ней населению», — добавил Василенко.

Пресс-секретарь губернатор также пояснил, что скважины на правом берегу Херсонской области не обслуживаются из-за отсутствия электричества.

Ранее Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения данных о вспышке холеры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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