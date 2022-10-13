Футболист Коваленко рассказал о своём недопуске в Литву на матч Лиги конференций

Защитник «Пюника» Михаил Коваленко не сыграет в матче четвёртого тура группового этапа Лиги конференций с «Жальгирисом».

«Мы подавали документы в УЕФА с просьбой, чтобы нас впустили в Литву. Нам сказали, что если даже выдадут визу, то нас на территорию страны не пустят. Это их право, но это всё-таки мне непонятно», — цитирует Коваленко Telegram-канал «Записки с Арарата».

Встреча между командами пройдёт 13 октября в Вильнюсе на стадионе Литовской футбольной федерации. Начало — в 22:00 мск.

После третьего тура «Пюник» занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков. «Жальгирис» — четвёртый (одно очко).

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