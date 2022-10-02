Представитель Сулейманова подтвердил, что у футболиста возникли сложности со въездом в Польшу

Представитель нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров ответил на вопрос об отказе Польши пускать нападающего на матч Лиги конференций из-за российского гражданства.

«Не буду скрывать, что есть определённые сложности. На данный момент этот вопрос находится в стадии решения», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

«Лех» примет «Хапоэль» 6 октября на стадионе «Городской» в Познани. Начало игры — в 19:45 мск.

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах аренды за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Сулейманова из-за российского гражданства не пустят в Польшу на еврокубковый матч.