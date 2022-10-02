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Sports Walla: Сулейманова из-за российского гражданства не пустят в Польшу на еврокубковый матч

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Российский полузащитник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов не сможет принять участие в матче Лиги конференций с польским «Лехом».
Sports Walla: Сулейманова из-за российского гражданства не пустят в Польшу на еврокубковый матч
  • РИА Новости

Польша не пускает на свою территорию российских граждан, сообщает Sports Walla.

«Лех» примет «Хапоэль» 6 октября на стадионе «Городской» в Познани. Начало игры — в 19:45 мск.

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах аренды за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее гол Сулейманова помог «Хапоэлю» из Беэр-Шевы обыграть одноимённый клуб из Тель-Авива.

 

 

 

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