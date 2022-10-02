Sports Walla: Сулейманова из-за российского гражданства не пустят в Польшу на еврокубковый матч
- РИА Новости
Польша не пускает на свою территорию российских граждан, сообщает Sports Walla.
«Лех» примет «Хапоэль» 6 октября на стадионе «Городской» в Познани. Начало игры — в 19:45 мск.
17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах аренды за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.
Ранее гол Сулейманова помог «Хапоэлю» из Беэр-Шевы обыграть одноимённый клуб из Тель-Авива.