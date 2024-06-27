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Песков: Россия допускает понижение уровня дипотношений с Западом

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Правительство России рассматривает все варианты реагирования на действия Запада, в том числе понижение уровня дипотношений.
Песков: Россия допускает понижение уровня дипотношений с Западом
  • РИА Новости

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, подобная практика является стандартной для стран, сталкивающихся с недружественными и даже враждебными действиями.

«Но никаких решений на этот счёт пока не принималось», — уточнил Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает возможность понижения уровня дипотношений с Западом.

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