Песков: Россия допускает понижение уровня дипотношений с Западом
- РИА Новости
Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы российского государства, подобная практика является стандартной для стран, сталкивающихся с недружественными и даже враждебными действиями.
«Но никаких решений на этот счёт пока не принималось», — уточнил Песков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает возможность понижения уровня дипотношений с Западом.