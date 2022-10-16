Салах вышел на второе место по числу забитых мячей за «Ливерпуль» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах вышел на второе место по забитым мячам за команду в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» Салах забил 121-й мяч в АПЛ. 30-летний египтянин обогнал по этому показателю Стивена Джеррарда, который 120 раз отличился за красных.

Рекорд по голам за «Ливерпуль» в АПЛ принадлежит Робби Фаулеру, которому удалось забить 128 мячей.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0. Решающий мяч забил Салах на 76-й минуте.

«Ливерпуль» расположился на восьмом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 13 очков. «Ман Сити» (23) занимает вторую строчку.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре команды в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».