Клопп назвал идеальным результат матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»
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«Результат — идеальный. Игра — очень хорошая, интенсивность была потрясающей. Мы оборонялись на невероятно высоком уровне 99 минут. Этот результат имеет огромное значение для нас», — приводит слова Клоппа BBC.
По его словам, у «Ман Сити» возникали голевые моменты, однако «Ливерпуль» был необыкновенно хорош в своей штрафной площади.
Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0. Мяч забил Мохаммед Салах на 76-й минуте.
«Ливерпуль» расположился на восьмом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 13 очков. «Ман Сити» (23) занимает вторую строчку.
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