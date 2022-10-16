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Клопп назвал идеальным результат матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре команды в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
Клопп назвал идеальным результат матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

«Результат — идеальный. Игра — очень хорошая, интенсивность была потрясающей. Мы оборонялись на невероятно высоком уровне 99 минут. Этот результат имеет огромное значение для нас», — приводит слова Клоппа BBC.

По его словам, у «Ман Сити» возникали голевые моменты, однако «Ливерпуль» был необыкновенно хорош в своей штрафной площади.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0. Мяч забил Мохаммед Салах на 76-й минуте.

«Ливерпуль» расположился на восьмом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 13 очков. «Ман Сити» (23) занимает вторую строчку.

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