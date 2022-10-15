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Холанд стал лучшим в рейтинге футболистов, пропускающих ЧМ-2022 в Катаре

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Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Холанд стал лучшим в рейтинге футболистов, пропускающих ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

Топ-10 игроков был опубликован на сайте МОК.

В тройку также вошли Златан Ибрагимович и Паоло Дибала. На восьмой позиции расположился узбекистанский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в организации ЧМ-2022.

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