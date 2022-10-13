Узнать больше

Эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в организации ЧМ-2022

Короткая ссылка
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации чемпионата мира по футболу 2022 года.
Эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в организации ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Россия добилась значительного успеха в организации чемпионата мира 2018 года, и наши российские друзья оказали Катару большую поддержку, особенно в части организации турнира. Мы благодарим вас за это и гордимся этими отношениями, которые сохранятся до конца чемпионата мира. Я очень рад встрече, господин президент. Благодарю вас», — приводит слова шейха Тамима бен Хамада Аль Тани The Guardian.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее Путин пожелал Катару успехов в проведении ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить