Эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в организации ЧМ-2022

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Россия добилась значительного успеха в организации чемпионата мира 2018 года, и наши российские друзья оказали Катару большую поддержку, особенно в части организации турнира. Мы благодарим вас за это и гордимся этими отношениями, которые сохранятся до конца чемпионата мира. Я очень рад встрече, господин президент. Благодарю вас», — приводит слова шейха Тамима бен Хамада Аль Тани The Guardian.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее Путин пожелал Катару успехов в проведении ЧМ-2022.