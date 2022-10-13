Путин пожелал Катару успехов в проведении ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин провёл встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

«Хочу пожелать вам успехов в проведении этого мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — приводит слова Путина РИА Новости.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Тони Кроос выступил против проведения чемпионата мира в Катаре.