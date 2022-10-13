Кроос выступил против проведения чемпионата мира в Катаре

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос выступил против проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Я полностью против чемпионата мира в Катаре. Ответственные люди допустили ошибку, отдав этой стране право провести турнир», — цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что посетит чемпионат мира 2022 года в Катаре.