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Кроос выступил против проведения чемпионата мира в Катаре

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Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос выступил против проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.
Кроос выступил против проведения чемпионата мира в Катаре
  • Gettyimages.ru

«Я полностью против чемпионата мира в Катаре. Ответственные люди допустили ошибку, отдав этой стране право провести турнир», — цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что посетит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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