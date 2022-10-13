Газзаев: собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что посетит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022 в Катаре. Очень жаль, что изоляция российского спорта не позволила нашей сборной участвовать там», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что в Катаре установили жёсткие правила для футбольных болельщиков.