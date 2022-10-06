В Катаре установили жёсткие правила для футбольных болельщиков

Появились правила поведения футбольных болельщиков на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Под запрет попали: алкоголь, ЛГБТ, открытые части женского тела, ругательства, неуважение к мечетям, громкая музыка и звуки, свидания, фотографирование людей без их разрешения, передаёт IFunny.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что игроки Дании поедут на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре.