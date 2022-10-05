Игроки Дании поедут на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре
- AFP
Футболисты отправятся в Катар без семей в знак протеста против нарушения прав человека в стране, сообщил менеджер команды Якоб Хойер.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира в Катаре будет показан только на «Матч ТВ».