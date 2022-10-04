Чемпионат мира в Катаре будет показан только на «Матч ТВ»

Все матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре покажет телеканал «Матч ТВ».

«Да, вы правильно поняли: чемпионат мира только на «Матч ТВ», — написала Канделаки в Telegram-канале.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее генпродюсер «Матч ТВ» рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр ЧМ-2022 между каналами.