Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр ЧМ-2022 между каналами

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как будут распределены прямые трансляции матчей чемпионата мира — 2022 между телеканалами.

«Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещё в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена. Матчи ещё не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале», — цитирует Тащина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что чемпионат мира является масштабным событием, которое выходит за рамки привычного спорта. По его словам, рейтинги турнира ЧМ-2018 вряд ли удастся повторить.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее глава УЕФА выразил уверенность, что чемпионат мира 2030 года примут Испания и Португалия.