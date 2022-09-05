Глава УЕФА выразил уверенность, что чемпионат мира 2030 года примут Испания и Португалия

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин высказал мнение, что совместная заявка Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года является выигрышной, поскольку обе страны имеют хорошую инфраструктуру и живут футболом.

«Я уверен, что чемпионат мира 2030 года будет проведён в Испании и Португалии. Эта заявка является выигрышной, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлечены, живут и дышат футболом и имеют хорошую инфраструктуру», — приводит слова Чеферина Reuters.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее стала известна стоимость покупки Россией прав на показ ЧМ-2022 в Катаре.