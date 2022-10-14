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Новиков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Пари НН»

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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Пари НН».

«Не знаю, откуда взяли информацию, что я стану главным тренером «Пари НН». Из этого клуба со мной никто не связывался», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

По информации СМИ, Михаил Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера.



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