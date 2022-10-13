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«Бетис» сыграл вничью с «Ромой» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

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«Бетис» сыграл вничью с «Ромой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.
«Бетис» сыграл вничью с «Ромой» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился полузащитник Серхио Каналес. У гостей единственный гол на счету нападающего Андреа Белотти.

Таким образом, «Бетис» набрал 11 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Рома» с пятью баллами осталась на втором месте в турнирной таблице группы C.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.

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