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«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы

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«Арсенал» одержал победу над «Будё-Глимт» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.
«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы
  • AFP

Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Букайо Сака.

Российский вратарь хозяев Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Таким образом, «Арсенал» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Будё-Глимт» с четырьмя очками остался на третьем месте в группе A.

Ранее сообщалось, что Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Трабзонспором».

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