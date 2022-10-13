«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы

«Арсенал» одержал победу над «Будё-Глимт» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Букайо Сака.

Российский вратарь хозяев Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Таким образом, «Арсенал» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Будё-Глимт» с четырьмя очками остался на третьем месте в группе A.

Ранее сообщалось, что Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Трабзонспором».