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Промес назвал фейком появление в СМИ своей фразы «Порвём ЦСКА!»

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил появление в СМИ своей фразы «Порвём ЦСКА!»
Промес назвал фейком появление в СМИ своей фразы «Порвём ЦСКА!»
  • Gettyimages.ru

«Сам не понял, что произошло. Я фотографировался с болельщиками, не отвечал на вопросы журналистов. Потом мне показали видео. Журналист захотел сделать громкую новость. Но сегодня первый день, когда я говорю о дерби. Всё остальное — фейк ньюз», — приводит слова Промеса «Чемпионат».

В воскресенье, 16 октября, ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Промес заявил, что «Спартак» сделает всё, чтобы победить ЦСКА.

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