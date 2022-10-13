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Промес — о дерби с ЦСКА: сделаем всё, чтобы победить

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.
Промес — о дерби с ЦСКА: сделаем всё, чтобы победить
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«Мы серьёзным образом готовимся к игре. Мы в хорошей форме, мы готовы к матчу с ЦСКА. Хотим победить — это самое красивое и важное дерби», — цитирует Промеса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что матч с ЦСКА будет тяжёлым. По его словам, армейцы находятся в хорошей форме.

«Сделаем всё, чтобы победить», — заключил Промес.

Матч между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

Ранее бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

 

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