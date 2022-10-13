Камоцци похвалил Кварацхелию за выступление в «Наполи»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о выступлении Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Хвича проводит потрясающий сезон как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Италии. Я думаю, что он ещё не на самой вершине и может улучшать игру больше и больше!» — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кварацхелия набрал 12 очков по системе «гол + пас» в 13 матчах за «Наполи».

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов неополитанская команда обыграла «Аякс» со счётом 4:2.

Ранее Массимо Каррера поделился мнением о хавбеке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.