Камоцци похвалил Кварацхелию за выступление в «Наполи»
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«Хвича проводит потрясающий сезон как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Италии. Я думаю, что он ещё не на самой вершине и может улучшать игру больше и больше!» — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Кварацхелия набрал 12 очков по системе «гол + пас» в 13 матчах за «Наполи».
В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов неополитанская команда обыграла «Аякс» со счётом 4:2.
Ранее Массимо Каррера поделился мнением о хавбеке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.