Каррера: Хвича — очень сильный футболист с большим будущим

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о хавбеке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича — очень сильный футболист с большим будущим. В Италии он невероятно хорош, все в восторге. Смог бы он так же хорошо заиграть в «Спартаке»? Он мог бы и не заиграть так быстро, на его месте Промес», — цитирует Карреру Sport24.

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Ирвин Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. У амстердамцев голы на свой счёт записали Дави Классен и Стивен Бергвейн.

Кварацхелия набрал 12 очков по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Наполи».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру Кварацхелии в матче с «Аяксом».