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Сёмин оценил игру Кварацхелии в матче с «Аяксом»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом».
Сёмин оценил игру Кварацхелии в матче с «Аяксом»
  • РИА Новости

«Самое важное, что Хвича каждую игру поддерживает тот высокий уровень, который набрал. Всё это говорит нам о том, что он здорово адаптировался в итальянском футболе и непосредственно в «Наполи». Команда у них очень сильная. Там собраны хорошие игроки комбинационного плана, поэтому Хвича им подходит», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Ирвин Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. У амстердамцев голы на свой счёт записали Дави Классен и Стивен Бергвейн.

Кварацхелия набрал 12 очков по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Наполи».

Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может быть вызван в сборную Аргентины для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

 

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