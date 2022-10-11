Il Mattino: игроки сборной Аргентины настаивают на вызове сына Симеоне на ЧМ-2022

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может быть вызван в сборную Аргентины для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

По информации Il Mattino, футболисты команды выступают за вызов игрока.

Напомним, что Джованни Симеоне играет в «Наполи» на правах аренды. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что в Катаре установили жёсткие правила для футбольных болельщиков.