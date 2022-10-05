Циципас прокомментировал победу во втором круге турнира в Астане
«Он (Лука Нарди. — RT) теннисист, который может очень хорошо заиграть в будущем. Меня впечатлил его уровень, и ему удалось поддерживать его весь матч. Я старался выложиться на максимум, старался играть как можно более вариативно, но получалось не так просто, как я планировал в голове», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
В матче второго круга грек обыграл итальянца Луку Нарди со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
В 1/4 финала Циципас сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша).
Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал разгромную победу в первом круге в Астане.