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Циципас прокомментировал победу во втором круге турнира в Астане

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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Он (Лука Нарди. — RT) теннисист, который может очень хорошо заиграть в будущем. Меня впечатлил его уровень, и ему удалось поддерживать его весь матч. Я старался выложиться на максимум, старался играть как можно более вариативно, но получалось не так просто, как я планировал в голове», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В матче второго круга грек обыграл итальянца Луку Нарди со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

В 1/4 финала Циципас сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал разгромную победу в первом круге в Астане.

 

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