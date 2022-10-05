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Джокович прокомментировал разгромную победу в первом круге в Астане

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над чилийцем Кристьяном Гарином в первом круге турнира в Астане (Казахстан).
Джокович прокомментировал разгромную победу в первом круге в Астане
  • Gettyimages.ru

«Отличное выступление, от начала до конца. Играть на новом турнире, в иных условиях — это никогда не бывает легко. Конечно, хочется понять, как адаптироваться. Но я сделал это идеально. Я воспользовался всеми возможностями, которые у меня были», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Он также подчеркнул, что на протяжении всё карьеры может быстро подстроиться под условия турнира. По его словам, перед турниром в Астане он чувствовал уверенность в победе.

В матче первого круга серб обыграл чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

Во втором круге Джокович сыграет нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1 900 000.

Ранее директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли ответил на вопрос, выступит ли серб Новак Джокович на турнире в 2023 году.

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