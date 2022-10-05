Директор Australian Open ответил на вопрос, сыграет ли Джокович на турнире
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«Мы работаем над тем, чтобы вернулись все лучшие игроки», — цитирует чиновника WAtoday.
Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.
Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.
Ранее сообщалось, что Джоковича допустят до Australian Open 2023, несмотря на прошлогодний скандал.