7News: Джоковича допустят до Australian Open 2023, несмотря на прошлогодний скандал

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович может принять участие в Открытом чемпионате Австралии 2023 года.

По информации 7News, теннисист обратился к властям с просьбой предоставить визу на въезд в Австралию. Отмечается, что они пойдут ему навстречу.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же по прилёте. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

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