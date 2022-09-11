Организаторы US Open преподнесли Свёнтек тирамису прямо в трофее

Победительнице Открытого чемпионата США 2022 года Иге Свёнтек организаторы необычно вручили кубок.

Польке преподнесли тирамису прямо в трофее. Этот десерт является её любимым.

«Спасибо. Я очень ценю. Тем более что мне было нечего поесть», — заявила теннисистка.

21-летняя теннисистка в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Свёнтек занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.