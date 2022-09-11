Организаторы US Open преподнесли Свёнтек тирамису прямо в трофее
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Польке преподнесли тирамису прямо в трофее. Этот десерт является её любимым.
«Спасибо. Я очень ценю. Тем более что мне было нечего поесть», — заявила теннисистка.
21-летняя теннисистка в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
Свёнтек занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.