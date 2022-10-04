Левандовски: «Реал» проявлял интерес, но я увидел стремление «Барселоны» меня подписать

Нападающий Роберт Левандовски объяснил, почему выбрал «Барселону» в качестве нового клуба.

«Несколько раз интерес ко мне проявлял «Реал», но, увидев стремление «Барселоны» подписать меня, я понял, что мой трансфер туда возможен. Я знал, что следующим в моей карьере должен стать этот шаг», — приводит слова Левандовски Diario Sport.

Польский футболист с 2014 по 2022 год защищал цвета «Баварии». Всего за клуб он сыграл 253 матча и забил 238 мячей. Форвард перешёл из мюнхенского клуба в «Барселону» за €45 млн. За каталонцев он провёл семь матчей в чемпионате Испании, забил девять мячей и отличился двумя результативными передачами.

Ранее Левандовски рассказал об адаптации в каталонской команде и об амбициях получить «Золотой мяч».