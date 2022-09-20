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Левандовски — о «Золотом мяче»: путь к награде в «Барселоне» короче, чем в «Баварии»

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал об адаптации в каталонской команде и об амбициях получить «Золотой мяч».

«Амбиции получить «Золотой мяч»? Я знаю, что «Барселона» — команда, в которой наибольшее количество игроков выигрывали «Золотой мяч». Думаю, что путь к награде в «Барсе» короче, чем в «Баварии», — цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

По его словам, он очень комфортно чувствует себя в каталонском клубе, в том числе из-за атмосферы и партнёров по команде, потому что они хорошо к нему относятся.

«С первых дней я почувствовал, что оказался в нужное время в нужном месте. Болельщики начали петь мне песни на «Камп Ноу». У меня ощущение, что я уже давно в «Барселоне», — добавил Левандовски.

Польский футболист с 2014 по 2022 год защищал цвета «Баварии». Всего за клуб он сыграл 253 матча и забил 238 мячей. Форвард перешёл из мюнхенского клуба в «Барселону» за €45 млн.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2023 году.

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