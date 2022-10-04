«Реал» обратился к Игуаину после его объявления о завершении карьеры

Мадридский «Реал» обратился к аргентинскому нападающему «Интер Майами» Гонсало Игуаину после его слов о намерении завершить спортивную карьеру.

«Спасибо за всё, что ты дал «Реалу» и футболу. Ты всегда будешь частью истории этого клуба, с которым выиграл три чемпионата, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании. Мы желаем тебе всего наилучшего на этом новом этапе жизни», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

34-летний форвард является воспитанником «Ривер Плейт». Он также выступал за «Реал Мадрид», «Наполи», «Челси», «Милан», «Ювентус». В 2020 году он перешёл в «Интер Майами». Он провёл за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее Игуаин сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.