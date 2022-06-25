Игуаин рассказал, кого считает лучшим между Роналду и Месси

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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Если я не первый, то наверняка второй, кто играл и с Роналду, и с Месси. Они оба феноменальны, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы предпочёл Месси», — цитирует Игуаина La Nacion.

Напомним, что Игуаин выступал с Криштиану Роналду в мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе». Футболист вместе с Лионелем Месси защищает цвета национальной команды Аргентины.

В настоящий момент Роналду играет за «Манчестер Юнайтед», а Месси — за «Пари Сен-Жермен».

Ранее стало известно, сколько зарабатывает нападающий Лионель Месси в ПСЖ. 

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