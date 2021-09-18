L'Equipe раскрыл зарплату Месси в ПСЖ
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Зарплата Месси в первом сезоне составит €30 млн, сообщает L'Equipe.
В следующие два года он дополнительно получит по €10 млн за лояльность.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.
10 августа форвард заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год.
Ранее Гонсало Игуаин сообщил, что «Интер Майами» хочет подписать Месси.