L'Equipe раскрыл зарплату Месси в ПСЖ

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Стало известно, сколько зарабатывает нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.
L'Equipe раскрыл зарплату Месси в ПСЖ
  • © REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Зарплата Месси в первом сезоне составит €30 млн, сообщает L'Equipe.

В следующие два года он дополнительно получит по €10 млн за лояльность.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа форвард заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год.

Ранее Гонсало Игуаин сообщил, что «Интер Майами» хочет подписать Месси.

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