Игуаин сообщил, что «Интер Майами» хочет подписать Месси

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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сообщил, что американский клуб до сих пор интересуется форвардом французского ПСЖ Лионелем Месси.
Игуаин сообщил, что «Интер Майами» хочет подписать Месси
  • © Lynne Sladky / AP

«Месси в «Интер Майами»? Не ставьте меня в неловкое положение… Я понятия не имею по поводу переговоров Лео с нашим клубом. У меня остался один год по контракту. После этого года я беру академический отпуск, вдали от футбола и всего остального. Месси, насколько я знаю, подписал на два или три года контракт с ПСЖ. Я не думаю, что мы договоримся в ближайшее время. Хотя клуб хочет его подписать, посмотрим, что будет», — приводит слова Игуаина ESPN

Месси перешёл в ПСЖ из «Барселоны» 10 августа. Пока аргентинец провёл за новую команду два матча.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заявил, что у Месси ещё нет взаимопонимания с партнёрами.

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