Почеттино считает, что у Месси всё ещё нет взаимопонимания с партнёрами

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, почему французскому клубу не удалось переиграть «Брюгге» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Нам нужно время, чтобы поработать с Месси, Неймаром и Мбаппе, чтобы достичь взаимопонимания между ними. Нам всё ещё нужно создать команду», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Он успокоил болельщиков, пообещав, что скоро ПСЖ сможет наладить игру.

Матч, проходивший на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершился со счётом 1:1.

У хозяев отличился Ханс Ванакен, за гостей мяч забил Андер Эррера.

Форвард ПСЖ Лионель Месси впервые вышел в стартовом составе своего нового клуба, но не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем матче ПСЖ сыграет с «Манчестер Сити». «Лейпциг» встретится с «Брюгге». Игры пройдут 28 сентября.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает продлить контракт с Мбаппе.