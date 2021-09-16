Почеттино считает, что у Месси всё ещё нет взаимопонимания с партнёрами
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«Нам нужно время, чтобы поработать с Месси, Неймаром и Мбаппе, чтобы достичь взаимопонимания между ними. Нам всё ещё нужно создать команду», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.
Он успокоил болельщиков, пообещав, что скоро ПСЖ сможет наладить игру.
Матч, проходивший на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершился со счётом 1:1.
У хозяев отличился Ханс Ванакен, за гостей мяч забил Андер Эррера.
Форвард ПСЖ Лионель Месси впервые вышел в стартовом составе своего нового клуба, но не сумел отметиться результативными действиями.
В следующем матче ПСЖ сыграет с «Манчестер Сити». «Лейпциг» встретится с «Брюгге». Игры пройдут 28 сентября.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает продлить контракт с Мбаппе.