В ПСЖ рассчитывают продлить контракт с Мбаппе

Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что парижане намерены продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе.

«Это потрясающий игрок. Мы собрали феноменальную тройку нападения: Месси — Неймар — Мбаппе. И рассчитываем, что она просуществует больше года. Не думаю, что Килиан покинет клуб. Новый контракт всегда был для нас приоритетной целью», — сказал Леонардо в эфире Canal+.

Также спортивный директор клуба заявил, что не видит никаких предпосылок к расставанию с нападающим.

«Что, если он всё же уйдёт? Даже не думал об этом. Я не могу представить ситуации, при которой он покинет клуб», — сказал функционер.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года. Игрок выступает за клуб с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в десяти играх Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не расстроен несостоявшимся переходом Мбаппе в его клуб.